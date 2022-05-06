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19 минут назад

В Херсоне задержали готовившего теракт мужчину

ТАССиещё 14

Следователи СК дадут правовую оценку действиям задержанного радикала, готовившего теракт в Херсоне 9 мая. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

В Херсоне задержали готовившего теракт мужчину
Фото: ТАСС ТАСС

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил запросить в Министерстве обороны РФ сведения в отношении мужчины, задержанного в городе Херсоне в связи с подготовкой к совершению террористического акта", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны России, военнослужащие обнаружили в квартире города Херсона лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ. Также выявлена документация и специальная литература, стрелковое оружие и боеприпасы, гранатомет и тротил. По данным военных, мужчина планировал совершить террористический акт во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы.

Задержанный подтвердил причастность к изготовлению коктейлей Молотова и сообщил, что действовал под давлением подразделения украинской теробороны.

"Следственный комитет России во взаимодействии с Министерством обороны РФ изучит имеющиеся сведения с целью установления других лиц, причастных к организации особо тяжкого преступления, и последующего привлечения их к установленной законом ответственности", - заключили в СК.

Происшествия,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,Минобороны России,
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