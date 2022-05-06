В Херсоне задержали готовившего теракт мужчину

Следователи СК дадут правовую оценку действиям задержанного радикала, готовившего теракт в Херсоне 9 мая. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ .

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил запросить в Министерстве обороны РФ сведения в отношении мужчины, задержанного в городе Херсоне в связи с подготовкой к совершению террористического акта", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны России, военнослужащие обнаружили в квартире города Херсона лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ. Также выявлена документация и специальная литература, стрелковое оружие и боеприпасы, гранатомет и тротил. По данным военных, мужчина планировал совершить террористический акт во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы.