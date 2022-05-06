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4 минуты назад

Житель Кирова пытался незаконно вывезти за границу награды Великой Отечественной войны

ТАССиещё 2

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Кировской области пресекли попытку вывезти за границу 25 боевых орденов и медалей Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой ведомства по региону.

ФСБ пресекла контрабанду медалей Великой Отечественной войны
Фото: ТАССТАСС

"Житель города Кирова пытался незаконно переместить через таможенную границу Российской Федерации боевые ордена и медали Великой Отечественной войны. Сотрудниками УФСБ России по Кировской области из незаконного оборота изъято 25 государственных наград", - отмечается в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда культурных ценностей").

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