ФСБ пресекла контрабанду медалей Великой Отечественной войны

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Кировской области пресекли попытку вывезти за границу 25 боевых орденов и медалей Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой ведомства по региону.