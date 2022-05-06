На станции метро «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии в Москве мужчина спрыгнул на пути. На такой поступок нарушителя подтолкнуло желание не оплачивать проезд. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу Москве, обнародовавшее запись с камеры видеонаблюдения в столичной подземке.

Однако план прокатиться бесплатно в московском метрополитене провалился: мужчину тут же задержали сотрудники полиции. И теперь вместо 46 рублей «экономному» пассажиру придется заплатить 20 000 рублей. Именно такую сумму штрафа ему назначил суд в виде административного наказания в соответствии с ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности».