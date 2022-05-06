Следствие потребовало заочного ареста Невзорова

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Невзорову А. Г., подозреваемому по ч.2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации )", - сказали в суде, отметив, что заседание по этому вопросу назначено на пятницу, 6 мая.

Двумя днями ранее стало известно, что МВД объявило Невзорова в розыск. Перед этим жена журналиста сообщила, что тот уехал из России в Израиль. Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Невзорова за распространение заведомо ложной информации о действиях российских вооруженных сил. По данным следствия, журналист 9 марта в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и 19 марта на канале в YouTube опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами РФ родильного дома в Мариуполе. Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. В СК также напомнили, что Минобороны РФ официально объявило о ложности этих сведений.