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40 минут назад

Следствие требует заочного ареста Невзорова за публикацию дезинформации о ВС России

ТАСС

Следствие требует заочно арестовать журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом) по уголовному делу о распространении дезинформации о российской армии. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы, в который поступило соответствующее ходатайство.

Следствие потребовало заочного ареста Невзорова
Фото: соцсетисоцсети

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Невзорову А. Г., подозреваемому по ч.2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации)", - сказали в суде, отметив, что заседание по этому вопросу назначено на пятницу, 6 мая.

Двумя днями ранее стало известно, что МВД объявило Невзорова в розыск. Перед этим жена журналиста сообщила, что тот уехал из России в Израиль. Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Невзорова за распространение заведомо ложной информации о действиях российских вооруженных сил. По данным следствия, журналист 9 марта в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и 19 марта на канале в YouTube опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами РФ родильного дома в Мариуполе. Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. В СК также напомнили, что Минобороны РФ официально объявило о ложности этих сведений.

Журналиста Невзорова объявили в розыск

Позже председатель поручил проанализировать высказывания Невзорова, связанные с проведением российскими военнослужащими специальной военной операции на Украине. Проверка проводится в рамках уже расследуемого уголовного дела в отношении журналиста.

Минюст РФ 22 апреля внес журналиста Александра Невзорова в реестр СМИ-иноагентов.

Происшествия,Александр Невзоров,Минюст России,Следственный комитет,Верховный суд,Минобороны России,
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