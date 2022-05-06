«Домов 50 сгорело»: последствия пожара под Омском сняли на видео

В городе Называевске Омской области пожар уничтожил жилые дома. Снятая очевидицей запись последствий разгула огненной стихии оказалась в распоряжении Telegram-канала RT на русском.
«Тут домов 50 сгорело, это просто жесть! Ничего не осталось, кошмар!» – комментирует случившееся автор ролика.
По данными ГУ МЧС России по Омской области, ситуация в регионе осложнилась из-за пожаров. Наблюдается сильный ветер.
«Сегодня, 6 мая, по данным синоптиков в Называевском районе Омской области наблюдается очень сильный ветер порывами 25 м/с, в городе Омске – 22 м/с. Осложнилась пожарная обстановка в регионе. На 14 часов 6 мая в области действуют 53 техногенных пожара. Два из них – в Называевском и Саргатском районах – крупные с привлечением максимального количества сил и средств. Пострадавших среди населения нет», – отмечается в сообщении ведомства.