«Домов 50 сгорело»: последствия пожара под Омском сняли на видео

«Сегодня, 6 мая, по данным синоптиков в Называевском районе Омской области наблюдается очень сильный ветер порывами 25 м/с, в городе Омске – 22 м/с. Осложнилась пожарная обстановка в регионе. На 14 часов 6 мая в области действуют 53 техногенных пожара. Два из них – в Называевском и Саргатском районах – крупные с привлечением максимального количества сил и средств. Пострадавших среди населения нет», – отмечается в сообщении ведомства.