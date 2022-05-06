Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать распространяемую в ряде украинских источников информацию о якобы нанесенном в Черном море ударе по российскому кораблю.

"Нет, мы не располагаем такой информацией", - сказал он в ответ на вопрос, известно ли Кремлю что-то на этот счет.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.