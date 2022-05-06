Драка подростков в петербургском метро попала на видео

В Петербурге подростки устроили драку в метро. Инцидент произошел на станции «Черная речка» петербургской подземки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», в чьем распоряжении оказалась соответствующая видеозапись. На опубликованных кадрах видно, что драка началась практически сразу, как компания подростков покинула вагон.