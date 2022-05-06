Драка подростков в петербургском метро попала на видео

В Петербурге подростки устроили драку в метро. Инцидент произошел на станции «Черная речка» петербургской подземки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», в чьем распоряжении оказалась соответствующая видеозапись. На опубликованных кадрах видно, что драка началась практически сразу, как компания подростков покинула вагон.
По предварительным данным, причиной потасовки молодых людей стал вейп, который один из участников конфликта попросил у другого и отказался возвращать. Как уточняет источник, пострадал владелец электронного устройства, ему пришлось вызывать скорую.