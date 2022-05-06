Мужчина спрыгнул на пути на станции метро "Выхино" в Москве

Двадцатилетний житель Подмосковья спрыгнул на пути на станции "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии столичного метро, чтобы бесплатно проехать, и был задержан. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
"Сотрудниками полиции, несущими службу на станции метро "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии, был замечен мужчина, который перелез через ограждение платформы и спрыгнул на пути. Нарушитель был незамедлительно задержан и доставлен в отдел полиции. Свой поступок 20-летний житель Подмосковья объяснил тем, что таким образом хотел бесплатно пройти на территорию метрополитена", - сказали в пресс-службе.
В ГУ МВД добавили, что в отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ ("Нарушение требований в области транспортной безопасности"). "Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей", - добавили в главке.