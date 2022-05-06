Мужчина спрыгнул на пути на станции метро "Выхино" в Москве

"Сотрудниками полиции, несущими службу на станции метро "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии, был замечен мужчина, который перелез через ограждение платформы и спрыгнул на пути. Нарушитель был незамедлительно задержан и доставлен в отдел полиции. Свой поступок 20-летний житель Подмосковья объяснил тем, что таким образом хотел бесплатно пройти на территорию метрополитена", - сказали в пресс-службе.