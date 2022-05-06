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38 минут назад

Мужчина спрыгнул на пути на станции метро "Выхино" в Москве

ТАССиещё 1

Двадцатилетний житель Подмосковья спрыгнул на пути на станции "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии столичного метро, чтобы бесплатно проехать, и был задержан. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Мужчина спрыгнул на пути на станции метро «Выхино» в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сотрудниками полиции, несущими службу на станции метро "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии, был замечен мужчина, который перелез через ограждение платформы и спрыгнул на пути. Нарушитель был незамедлительно задержан и доставлен в отдел полиции. Свой поступок 20-летний житель Подмосковья объяснил тем, что таким образом хотел бесплатно пройти на территорию метрополитена", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что в отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ ("Нарушение требований в области транспортной безопасности"). "Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей", - добавили в главке.

Происшествия,МВД России,
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