Взрыв прогремел на судне в Стамбуле

На судне в турецком Стамбуле прогремел взрыв. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Sabah.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле прогремел взрыв в результате сдетонированного самодельного взрывного устройства. ЧП произошло около 6 утра перед отделением Турецкого молодежного фонда в районе Газиосманпаша на улице Хюрриет Махаллеси. Взрывной волной в здании выбило стекла. Погибших и пострадавших нет. По данным правоохранителей, незадолго до взрыва неизвестная женщина пришла ко входу в здание Молодежного фонда и оставила там некий предмет.