Взрыв прогремел на судне в Стамбуле

На судне в турецком Стамбуле прогремел взрыв. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Sabah.
«На судне, находящемся на верфи в районе Тузла в Стамбуле, произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали пятеро рабочих», - пишет газета.
По одной из версий, причиной взрыва могла быть утечка газа.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле прогремел взрыв в результате сдетонированного самодельного взрывного устройства. ЧП произошло около 6 утра перед отделением Турецкого молодежного фонда в районе Газиосманпаша на улице Хюрриет Махаллеси. Взрывной волной в здании выбило стекла. Погибших и пострадавших нет. По данным правоохранителей, незадолго до взрыва неизвестная женщина пришла ко входу в здание Молодежного фонда и оставила там некий предмет.