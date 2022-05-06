Туристическая группа с детьми запросила помощь на Кубани

Незарегистрированная туристская группа из 75 человек, в составе которой находятся 60 детей, обратилась за эвакуацией во время похода в Мостовском районе Краснодарского края из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой региональное ГУ МЧС России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Туристы следовали по маршруту станица Кизинка — станица Баракаевская. Сейчас группа находится в 4 км от Баракаевской, на берегу реки Губса. Для эвакуации людей выехало три школьных автобуса, три автомобиля УАЗ высокой проходимости и «Урал».

Возраст детей, входящих в состав группы, от пяти до 18 лет. Предварительной информации о пострадавших нет. К поискам также привлекли волонтеров, в доме культуры в Мостовском районе развернули пункт временного размещения на 100 человек, организована работа медицинских бригад.