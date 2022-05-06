Попавший в аварию в Москве блогер Некоглай (Николай Лебедев) записал видео с места происшествия. Соответствующая запись появилась в его Telegram-канале.

На кадрах видно, что молодой человек сильно шокирован случившимся. Он несколько раз повторил одну и ту же фразу.

«Я был в этой машине», – говорит на видео Некоглай.