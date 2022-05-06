Попавший в аварию в Москве блогер Некоглай (Николай Лебедев) записал видео с места происшествия. Соответствующая запись появилась в его Telegram-канале.
На кадрах видно, что молодой человек сильно шокирован случившимся. Он несколько раз повторил одну и ту же фразу.
«Я был в этой машине», – говорит на видео Некоглай.
Трагическое ДТП произошло накануне на площади Тверской заставы возле Белорусского вокзала. В автомобиль звезды TikTok на огромной скорости врезалась машина каршеринга, которая проехала на красный сигнал светофора. По данным столичной прокуратуры, от полученных травм скончался один человек, еще четыре были госпитализированы.