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39 минут назад

В Москве произошла массовая драка на стройке гастрономического квартала

Газета.Ruиещё 1

Массовая драка, по предварительным данным, произошла на строительной площадке гастрономического квартала «Депо «Три вокзала» в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Москве произошла массовая драка на стройке гастрономического квартала
Фото: ТАССТАСС

В результате происшествия сотрудники правопорядка задержали 12 человек.

«Массовая драка произошла на территории стройки на Новорязанской улице, дом 23, стр. 8. С места были доставлены в отдел полиции 12 человек», — пояснил собеседник.

Против задержанных были составлены протоколы по ст. 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»), а также ч. 1 ст. 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП России.

В связи с данным конфликтом в центре столицы начата проверка, выясняются обстоятельства драки.

В марте полиция задержала более 40 человек после массовой драки в Новой Москве.

Также зимой не менее двух человек пострадали в массовой драке в Москве.

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