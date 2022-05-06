В результате ДТП у Белорусского вокзала в Москве с участием блогера Некоглая четыре человека пострадали, еще один погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную прокуратуру.

Авария произошла ночью 6 мая. Три машины попали в ДТП у Белорусского вокзала в центре столицы. Сам блогер рассказал о случившемся в соцсетях. По его словам, авария произошла не по его вине. По сообщениям СМИ, в ДТП виновен водитель каршеринга Kia, который проехал на красный свет и врезался в Porsche Некоглая. После этого машину блогера задел грузовик. В машине вместе с блогером был известный боец ММА Асхаб Магомедов.

В результате аварии погиб водитель каршеринга. Им оказался 31-летний Олег Шипаев. Его зажало внутри авто, из-за тяжелых травм он скончался на месте. Из-за аварии его автомобиль оказалась на боку, но до приезда служб очевидцы ее перевернули. Также есть пока неподтвержденная информация, что и второй пассажир Kia тоже погиб.