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42 минуты назад

Стали известны последствия ДТП с блогером у Белорусского вокзала

Елена Прошина

В результате ДТП у Белорусского вокзала в Москве с участием блогера Некоглая четыре человека пострадали, еще один погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную прокуратуру.

Авария произошла ночью 6 мая. Три машины попали в ДТП у Белорусского вокзала в центре столицы. Сам блогер рассказал о случившемся в соцсетях. По его словам, авария произошла не по его вине. По сообщениям СМИ, в ДТП виновен водитель каршеринга Kia, который проехал на красный свет и врезался в Porsche Некоглая. После этого машину блогера задел грузовик. В машине вместе с блогером был известный боец ММА Асхаб Магомедов.

В результате аварии погиб водитель каршеринга. Им оказался 31-летний Олег Шипаев. Его зажало внутри авто, из-за тяжелых травм он скончался на месте. Из-за аварии его автомобиль оказалась на боку, но до приезда служб очевидцы ее перевернули. Также есть пока неподтвержденная информация, что и второй пассажир Kia тоже погиб.

В ДТП пострадал Асхаб Магомедов. У него ушиб головы, также он жаловался на потерю памяти и вывих плеча. Боец утверждает, что оба пассажира Kia были пьяны.

Происшествия,Видео,
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