Москвич за рулем «форда» выехал на встречную полосу и протаранил пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошел на пересечении Сходненской улицы и улицы Фабрициуса.
В результате инцидента пострадали пожилая женщина и годовалый ребенок, который находился в коляске в сопровождении няни. По предварительной информации она не пострадала.
Сообщается, что пенсионерка в больнице с переломом основания черепа, а ребенок получил ушиб руки и травму языка. Водитель заявил инспекторам, что авария случилась из-за того, что он торопился на работу. За рулём мужчина был трезвым.