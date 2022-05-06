Москвич за рулем «форда» выехал на встречную полосу и протаранил пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошел на пересечении Сходненской улицы и улицы Фабрициуса.

В результате инцидента пострадали пожилая женщина и годовалый ребенок, который находился в коляске в сопровождении няни. По предварительной информации она не пострадала.