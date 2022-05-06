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54 минуты назад

Мужчина сбил пешеходов после выезда на встречку в Москве. Видео

Александр Кузьмин

Москвич за рулем «форда» выехал на встречную полосу и протаранил пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошел на пересечении Сходненской улицы и улицы Фабрициуса.

В результате инцидента пострадали пожилая женщина и годовалый ребенок, который находился в коляске в сопровождении няни. По предварительной информации она не пострадала.

Сообщается, что пенсионерка в больнице с переломом основания черепа, а ребенок получил ушиб руки и травму языка. Водитель заявил инспекторам, что авария случилась из-за того, что он торопился на работу. За рулём мужчина был трезвым.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,Ford,
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