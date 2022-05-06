Выстреливший возле детского сада в Ярославле мужчина попал на видео

Сообщается, что мужчина был быстро обезврежен прибывшими на место полицейскими. Вреда он не причинил.

Оказалось, что в момент нападения на детсад мужчина был пьян. У него изъяли обрез и нож. После задержания выяснилось, что мужчина ранее был судим. В полиции сообщили, что в момент задержания он кинул в сотрудника нож. Мотивы нападавшего выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.