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1 час назад

Место нападения на людей в израильском городе Эльад попало на видео

Александр Кузьмин

Двое вооруженных мужчин напали на прохожих на площади Ибн Гвироль и парке Амфи в городе Эльад в Израиле. В результате три человека погибли, шесть серьезно ранены. Один из нападавших ликвидирован.

Сообщается, что нападавшие были вооружены топором, ножом а также огнестрельным оружием. Также сообщается, что полиция преследует белую машину. По всей видимости, одному из нападавших удалось скрыться с места преступления. Стоит отметить, что в день происшествия Израиль праздновал День независимости. Власти признали факт нападения терактом.

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