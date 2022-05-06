Место нападения на людей в израильском городе Эльад попало на видео

Двое вооруженных мужчин напали на прохожих на площади Ибн Гвироль и парке Амфи в городе Эльад в Израиле . В результате три человека погибли, шесть серьезно ранены. Один из нападавших ликвидирован.

Сообщается, что нападавшие были вооружены топором, ножом а также огнестрельным оружием. Также сообщается, что полиция преследует белую машину. По всей видимости, одному из нападавших удалось скрыться с места преступления. Стоит отметить, что в день происшествия Израиль праздновал День независимости. Власти признали факт нападения терактом.