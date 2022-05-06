В Петергофе неизвестный спалил стоящий на парковке Kia Sportage местного 35-летнего бизнесмена. Видео появилось в telegram-канале «Shot».

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как молодой человек в капюшоне обливает капот автомобиля горючей жидкостью, после чего поджигает и быстро убегает с места преступления.