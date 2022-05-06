В Петергофе неизвестный спалил стоящий на парковке Kia Sportage местного 35-летнего бизнесмена. Видео появилось в telegram-канале «Shot».
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как молодой человек в капюшоне обливает капот автомобиля горючей жидкостью, после чего поджигает и быстро убегает с места преступления.
Сообщается, что к приезду пожарных у автомобиля выгорела вся передняя часть - капот, моторный отсек, обе передние двери. А также треснуло лобовое стекло. Ущерб предприниматель оценил в 620 тысяч рублей.