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28 минут назад

Не менее трех человек погибли в результате вооруженного нападения в Израиле

Газета.Ru

По меньшей мере три человека погибли и еще трое получили ранения в результате вооруженного нападения неизвестных в израильском городе Элад в День независимости Израиля. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Не менее трех человек погибли в результате вооруженного нападения в Израиле
Фото: ReutersReuters

Сообщается, что нападение было совершено двумя мужчинами. Один из них был вооружен топором, а другой - ружьем. Атаки произошли в двух разных локациях.

Вдоль основных дорог города были выставлены контрольно-пропускные пункты, а полиция с помощью вертолета начала поиски автомобиля, который скрылся с места происшествия.

Новостной портал Ynet сообщил, что на месте нападения был обнаружен 40-летний мужчина в критическом состоянии с огнестрельным ранением в голову. Жителей города призвали оставаться дома. Атаки произошли в День независимости Израиля, который в этом году выпал на 4 и 5 мая.

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