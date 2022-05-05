Не менее трех человек погибли в результате вооруженного нападения в Израиле

По меньшей мере три человека погибли и еще трое получили ранения в результате вооруженного нападения неизвестных в израильском городе Элад в День независимости Израиля. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

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Сообщается, что нападение было совершено двумя мужчинами. Один из них был вооружен топором, а другой - ружьем. Атаки произошли в двух разных локациях.

Вдоль основных дорог города были выставлены контрольно-пропускные пункты, а полиция с помощью вертолета начала поиски автомобиля, который скрылся с места происшествия.