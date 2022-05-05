Не менее трех человек погибли в результате вооруженного нападения в Израиле

По меньшей мере три человека погибли и еще трое получили ранения в результате вооруженного нападения неизвестных в израильском городе Элад в День независимости Израиля. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.
Сообщается, что нападение было совершено двумя мужчинами. Один из них был вооружен топором, а другой - ружьем. Атаки произошли в двух разных локациях.
Вдоль основных дорог города были выставлены контрольно-пропускные пункты, а полиция с помощью вертолета начала поиски автомобиля, который скрылся с места происшествия.
Новостной портал Ynet сообщил, что на месте нападения был обнаружен 40-летний мужчина в критическом состоянии с огнестрельным ранением в голову. Жителей города призвали оставаться дома. Атаки произошли в День независимости Израиля, который в этом году выпал на 4 и 5 мая.