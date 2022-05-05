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19 минут назад

На детской площадке в Подмосковье открыли стрельбу

Елена Прошина

Неизвестный начал стрелять на детской площадке в подмосковном Пушкино. В результате происшествия осколок попал в 11-летнего ребенка. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на очевидцев.

На детской площадке в Подмосковье открыли стрельбу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, инцидент произошел на детской площадке на улице Инессы Арманд. По предварительным данным, из-за стрельбы в 11-летнего ребенка попал осколок. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции и медики.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении жены. Предполагается, что преступление произошло во время ссоры супругов.

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