В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
56 минут назад

Замглавы подмосковных Люберец подозревается в создании ОПГ

Елена Прошина

Замглавы администрации города Люберцы Московской области Родион Грошевик стал фигурантом сразу двух уголовных дел. Как сообщает РЕН ТВ, правоохранители подозревают его в организации преступной группировки, которая занималась мошенничеством и расхищала деньги, которые получала по государственным заказам.

Замглавы подмосковных Люберец подозревается в создании ОПГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В числе подозреваемых кроме Грошевика оказались восемь предпринимателей, в том числе главы четырех МУП, которые оказывают похоронные услуги в Люберцах и Балашихе.

По информации источника телеканала, чиновник и бизнесмены вступили в сговор и с января 2016 года по декабрь 2020 года заключили 12 госконтрактов на содержание муниципальных кладбищ. Получив деньги на выполнение работ, предприниматели не стали исполнять свою часть договора.

В результате Люберцам был причинен ущерб почти на 1,5 млн рублей, Балашихе — более чем на 4,5 млн рублей. Сейчас Грошевик в рамках уголовного дела находится под подпиской о невыезде.

Происшествия,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители