Замглавы подмосковных Люберец подозревается в создании ОПГ

Замглавы администрации города Люберцы Московской области Родион Грошевик стал фигурантом сразу двух уголовных дел. Как сообщает РЕН ТВ, правоохранители подозревают его в организации преступной группировки, которая занималась мошенничеством и расхищала деньги, которые получала по государственным заказам.

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В числе подозреваемых кроме Грошевика оказались восемь предпринимателей, в том числе главы четырех МУП, которые оказывают похоронные услуги в Люберцах и Балашихе.

По информации источника телеканала, чиновник и бизнесмены вступили в сговор и с января 2016 года по декабрь 2020 года заключили 12 госконтрактов на содержание муниципальных кладбищ. Получив деньги на выполнение работ, предприниматели не стали исполнять свою часть договора.