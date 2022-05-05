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37 минут назад

Байкер расчленил жену после ссоры в Петербурге

Елена Прошина

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении своей жены. Об этом сообщает пресс-служба ГУ СК региона.

Байкер расчленил жену после ссоры в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Следственным отделом по Колпинскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 105 УК РФ (убийство) в качестве подозреваемого задержан местный житель 1978 года рождения», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 22 февраля в квартире одного из домов в Колпино. Мужчина поругался с женой и в пылу ссоры совершил убийство своей жены, а затем вывез ее тело на территорию Гатчинского района Ленинградского области, где расчленил его в лесном массиве.

Полиция во время проверки показаний обнаружила останки тела женщины, по которым назначила судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование по делу продолжается.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что 43-летний байкер сам заявил о пропаже своей 41-летней супруги. Но сделал это через две недели. С его слов женщина ушла из дома после ссоры и не вернулась. Ее искали не только полицейские, но и волонтеры. К поискам также присоединялся муж пропавшей. Женщина работала поваром в школе, а ее муж увлекался ролевыми играми и сидел дома. Пара воспитывала двух детей. Предполагается, что разлад между супругами мог произойти из-за денег.

Происшествия,Следственный комитет,
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