В Москве задержали мужчину за кражу шапки в Магадане в 1990 году

Полиция задержала в Москве мужчину, который подозревается в краже шапки, совершенной в Магадане в 1990 году. Как сообщает «КП», 58-летий подозреваемый «попался» сотрудникам ППС на станции «Народное Ополчение» большой кольцевой линии 5 мая.

Как рассказали в пресс-службе УВД на Московском метрополитене, в январе 1990 года в Магадане мужчина напала на женщину, несколько раз ударил ее и сбил с ног, после чего похитил меховую шапку и скрылся. Тогда полицией было возбуждено уголовное дело по ст. 146 УК РСФСР («Разбой»), однако фигуранту удалось скрыться от правоохранительных органов.