В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
25 минут назад

В Москве задержали мужчину за кражу шапки в Магадане в 1990 году

Елена Прошина

Полиция задержала в Москве мужчину, который подозревается в краже шапки, совершенной в Магадане в 1990 году. Как сообщает «КП», 58-летий подозреваемый «попался» сотрудникам ППС на станции «Народное Ополчение» большой кольцевой линии 5 мая.

В Москве задержали мужчину за кражу шапки в Магадане в 1990 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказали в пресс-службе УВД на Московском метрополитене, в январе 1990 года в Магадане мужчина напала на женщину, несколько раз ударил ее и сбил с ног, после чего похитил меховую шапку и скрылся. Тогда полицией было возбуждено уголовное дело по ст. 146 УК РСФСР («Разбой»), однако фигуранту удалось скрыться от правоохранительных органов.

Мужчину доставили в отдел полиции. Сейчас полицейские решают вопрос о дальнейшей судьбе подозреваемого в преступлении.

Происшествия,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители