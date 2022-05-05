На известного актера завели дело за жестокое избиение кота

В отношении актера Дмитрия Задорожного , избившего своего кота, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Дознавателем УМВД России по городскому округу Химки в отношении 38-летнего местного жителя, который жестоко обращался с животным, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ. Установлено, что мужчина нанес множественные удары ногами по телу животного, после чего с силой ударил его о землю», — говорится в сообщении.

Ранее, 3 мая, в интернете появилось видео, на котором Задорожный избивал кота возле одного из домов, расположенных на проспекте Мельника в подмосковных Химках. Со слов актера животное сошло с ума и напало на него. Он отмечал, что ветеринарное обследование не выявило у кота никаких серьезных травм.