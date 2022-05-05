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7 минут назад

На известного актера завели дело за жестокое избиение кота

Елена Прошина

В отношении актера Дмитрия Задорожного, избившего своего кота, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

На известного актера завели дело за жестокое избиение кота
Фото: Дмитрий Задорожный/vk.comДмитрий Задорожный/vk.com

«Дознавателем УМВД России по городскому округу Химки в отношении 38-летнего местного жителя, который жестоко обращался с животным, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ. Установлено, что мужчина нанес множественные удары ногами по телу животного, после чего с силой ударил его о землю», — говорится в сообщении.

На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 3 мая, в интернете появилось видео, на котором Задорожный избивал кота возле одного из домов, расположенных на проспекте Мельника в подмосковных Химках. Со слов актера животное сошло с ума и напало на него. Он отмечал, что ветеринарное обследование не выявило у кота никаких серьезных травм.

Сейчас животное живет у девушки-волонтера. Она заявила, что у кота ушибы внутренних органов и гематома легкого.

Происшествия,Дмитрий Задорожный,МВД России,
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