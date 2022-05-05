В Туле посадили бывшего полицейского за развращение малолетних

Суд в Туле приговорил к семи годам лишения свободы бывшего сотрудника полиции, признав его виновным в совершении шести эпизодов преступлений в отношении несовершеннолетних, а также в неправомерном распространении сведений о частной жизни, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тульской области.

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"Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что экс-сотрудник одного из территориальных подразделений регионального УМВД признан виновным в совершении шести эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних (ч. 2 ст. 133, ч. 1 ст. 134, ч. 1 и ч. 2 ст. 135), а также по ч. 1 ст. 137 УК РФ ("Незаконное распространение сведении о частной жизни") и по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов").

Ранее сообщалось, что в июле 2021 года в отношении экс-полицейского возбудили два уголовных дела по статьям "Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и "Нарушение неприкосновенности частной жизни". В ходе следствия были выявлены другие эпизоды противоправной деятельности, которую пресекли сотрудники подразделений региональных управлений ФСБ и МВД.