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9 минут назад

Экс-полицейский в Туле получил тюремный срок за развращение несовершеннолетних

ТАСС

Суд в Туле приговорил к семи годам лишения свободы бывшего сотрудника полиции, признав его виновным в совершении шести эпизодов преступлений в отношении несовершеннолетних, а также в неправомерном распространении сведений о частной жизни, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тульской области.

В Туле посадили бывшего полицейского за развращение малолетних
Фото: ТАССТАСС

"Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что экс-сотрудник одного из территориальных подразделений регионального УМВД признан виновным в совершении шести эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних (ч. 2 ст. 133, ч. 1 ст. 134, ч. 1 и ч. 2 ст. 135), а также по ч. 1 ст. 137 УК РФ ("Незаконное распространение сведении о частной жизни") и по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов").

Ранее сообщалось, что в июле 2021 года в отношении экс-полицейского возбудили два уголовных дела по статьям "Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и "Нарушение неприкосновенности частной жизни". В ходе следствия были выявлены другие эпизоды противоправной деятельности, которую пресекли сотрудники подразделений региональных управлений ФСБ и МВД.

Установлено, что в сентябре 2020 года мужчина в одной из социальных сетей вел переписку с несовершеннолетними, двое из которых не достигли 14-летнего возраста, одна - 16-летнего возраста. Он получил их фотографии интимного характера, изображения одной из девочек опубликовал в интернете за ее отказ вступить с ним в близкие отношения. В апреле 2021 года он дважды совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней 2005 года рождения. До июля 2021 года мужчина незаконно хранил у себя дома огнестрельное оружие и патроны к нему.

Происшествия,Следственный комитет,ФСБ,
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