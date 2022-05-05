Операция по задержанию украинского блогера Анатолия Шария, по предварительным данным, могла готовиться на протяжении нескольких недель. Об этом сообщается в материале испанского издания El Mundo.

«Национальная полиция задержала 4 мая в Таррагоне блогера Шария, которого Украина обвиняет в измене из-за его пророссийской позиции, в рамках операции, которой руководило управление по информации Каталонии и которая готовилась в течение нескольких недель», — уточнили в газете.

По данным источников в правоохранительных органах, на прошлой неделе Шарий сам предупредил через социальные сети, что его собираются арестовать.

Известно, что суд Испании оставил украинского блогера Шария на свободе под подписку о невыезде. У него забрали паспорт и запретили покидать территорию Испании.