В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
47 минут назад

El Mundo: к задержанию украинского блогера Шария готовились неделями

Газета.Ru

Операция по задержанию украинского блогера Анатолия Шария, по предварительным данным, могла готовиться на протяжении нескольких недель. Об этом сообщается в материале испанского издания El Mundo.

«Национальная полиция задержала 4 мая в Таррагоне блогера Шария, которого Украина обвиняет в измене из-за его пророссийской позиции, в рамках операции, которой руководило управление по информации Каталонии и которая готовилась в течение нескольких недель», — уточнили в газете.

По данным источников в правоохранительных органах, на прошлой неделе Шарий сам предупредил через социальные сети, что его собираются арестовать.

В Испании задержан украинский блогер Шарий

Известно, что суд Испании оставил украинского блогера Шария на свободе под подписку о невыезде. У него забрали паспорт и запретили покидать территорию Испании.

На Украине Шария подозревают в государственной измене. Согласно версии следствия, он помогал РФ проводить информационные атаки против Украины.

Происшествия,Видео,Анатолий Шарий,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители