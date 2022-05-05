В России произошло убийство на почве спора о ремонте

В Самарской области следственные органы завершили расследование дела об убийстве жительницы Тольятти, с которой расправился ее работник. Об этом сообщается на официальном сайте территориального СУ СК России.
Инцидент произошел 9 февраля 2022 года. По версии следствия, в тот день обвиняемый поссорился с женщиной из-за вопросов ремонтных работ в ее квартире, где мужчина работал. Конфликт обернулся отказом погибшей от услуг обвиняемого, после чего ссора переросла в драку, в ходе которой мужчина нанес обидчице не менее трех ударов ножом.
Несмотря на это, потерпевшая смогла оказать дальнейшее сопротивление, в связи с чем мужчина задушил ее шнуром. Смерть женщины наступила в результате механический асфиксии.
В дальнейшем подозреваемый был задержан полицией в аэропорту при попытке покинуть территорию России. В настоящий момент он находится под стражей, дело направлено в суд.