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1 час назад

В Тольятти местную жительницу убил ее работник из-за спора по поводу ремонта

Газета.Ru

В Самарской области следственные органы завершили расследование дела об убийстве жительницы Тольятти, с которой расправился ее работник. Об этом сообщается на официальном сайте территориального СУ СК России.

В России произошло убийство на почве спора о ремонте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел 9 февраля 2022 года. По версии следствия, в тот день обвиняемый поссорился с женщиной из-за вопросов ремонтных работ в ее квартире, где мужчина работал. Конфликт обернулся отказом погибшей от услуг обвиняемого, после чего ссора переросла в драку, в ходе которой мужчина нанес обидчице не менее трех ударов ножом.

Несмотря на это, потерпевшая смогла оказать дальнейшее сопротивление, в связи с чем мужчина задушил ее шнуром. Смерть женщины наступила в результате механический асфиксии.

В дальнейшем подозреваемый был задержан полицией в аэропорту при попытке покинуть территорию России. В настоящий момент он находится под стражей, дело направлено в суд.

Происшествия,Следственный комитет,
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