В России произошло убийство на почве спора о ремонте

В Самарской области следственные органы завершили расследование дела об убийстве жительницы Тольятти, с которой расправился ее работник. Об этом сообщается на официальном сайте территориального СУ СК России.

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Инцидент произошел 9 февраля 2022 года. По версии следствия, в тот день обвиняемый поссорился с женщиной из-за вопросов ремонтных работ в ее квартире, где мужчина работал. Конфликт обернулся отказом погибшей от услуг обвиняемого, после чего ссора переросла в драку, в ходе которой мужчина нанес обидчице не менее трех ударов ножом.

Несмотря на это, потерпевшая смогла оказать дальнейшее сопротивление, в связи с чем мужчина задушил ее шнуром. Смерть женщины наступила в результате механический асфиксии.