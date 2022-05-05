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56 минут назад

Два человека погибли при обрушении здания в российском городе

Lenta.ruиещё 2

В Красноярске с недостроенного здания обрушились бетонные плиты, в результате погибли два жителя российского города. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус» со ссылкой на краевое учреждение «Спасатель».

В Красноярске обрушилось здание, есть погибшие
Фото: ТАССТАСС

Трагедия произошла 5 мая по адресу улица Алексеевская, 4. В доме, с которого рухнула облицовка, проводился демонтаж. Тела погибших передали сотрудникам полиции.

Ранее 5 мая в Ялте обрушилась стена здания бывшего молокозавода. При падении обломки повредили пять автомобилей и два частных дома, среди людей пострадавших не обнаружили.

В начале февраля в подмосковном Долгопрудном потолок жилого дома упал на пожилую россиянку из-за протекающей крыши. Пенсионерка не пострадала, а дыру в потолке закрыли плотной тканью, чтобы вода не заливалась внутрь. До инцидента жильцы дома неоднократно жаловались на скопившийся на крыше снег.

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