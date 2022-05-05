Скорая помощь столкнулась с легковушкой в Москве

Утром в четверг, 5 мая, автомобиль скорой помощи столкнулся с легковой машиной на Новоясеневском проспекте в Москве. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на столичную полицию.

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В ГИБДД заявили об одном пострадавшем. «Московский комсомолец» сообщает, что пострадали двое - 47-летний врач и 73-летняя пациентка, которую скорая везла в больницу для госпитализации.

«МК» уточняет, что авария произошла на углу Тарусской и Новоясеневского, скорая столкнулась с автомобилем Daewoo. Обстоятельства ДТП не уточняются. На фото, опубликованном газетой, видно, что машина скорой перевернулась на бок.