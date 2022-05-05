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36 минут назад

Сбежавшего из российской колонии осужденного нашли мертвым на остановке

Lenta.ruиещё 2

Заключенного из российской колонии-поселения № 26 (ИК-26) нашли мертвым на автобусной остановке «Газовая» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Об этом сообщает v1.ru.

Сбежавшего из колонии заключенного нашли мертвым на остановке
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, тело обнаружили прохожие, признаков насильственной смерти на нем не было. Позже следователи сняли отпечатки пальцев и установили личность погибшего. Им оказался 40-летний осужденный, отбывающий наказание за грабеж.

Выяснилось, что мужчина самовольно покинул территорию исправительного учреждения, 1 мая сотрудники УФСИН заметили его отсутствие и организовали оперативно-розыскные мероприятия, а позже узнали, что тот скончался.

Сейчас следственные органы проводят процессуальную проверку.

Происшествия,ФСИН,
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