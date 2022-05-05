В Химках у бизнесмена угнали яхту за 10 миллионов

Неизвестные похитили с причала яхт-клуба в Химках яхту стоимостью десять миллионов рублей и попали на ней в аварию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным Mash, яхта под названием «Василевск» принадлежит владельцу сети барбершопов Borodach Владиславу Гурову.

После первой части майских праздников двое неизвестных угнали яхту, разбили ее нос и корму, сломали двигатель и повредили причал яхт-клуба. Ущерб оценили в один миллион рублей.

Ранее в Турции группу россиян заподозрили в краже яхты стоимостью 1,5 - 2 миллиона долларов. Яхту зафрахтовали без команды, якобы для состоятельной пары. Угонщики вышли на яхте в нейтральные воды, предварительно избавившись от системы слежения на борту.