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16 минут назад

В Химках у бизнесмена угнали яхту за 10 миллионов

Мария Иванова

Неизвестные похитили с причала яхт-клуба в Химках яхту стоимостью десять миллионов рублей и попали на ней в аварию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Химках у бизнесмена угнали яхту за 10 миллионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Mash, яхта под названием «Василевск» принадлежит владельцу сети барбершопов Borodach Владиславу Гурову.

После первой части майских праздников двое неизвестных угнали яхту, разбили ее нос и корму, сломали двигатель и повредили причал яхт-клуба. Ущерб оценили в один миллион рублей.

Ранее в Турции группу россиян заподозрили в краже яхты стоимостью 1,5 - 2 миллиона долларов. Яхту зафрахтовали без команды, якобы для состоятельной пары. Угонщики вышли на яхте в нейтральные воды, предварительно избавившись от системы слежения на борту.

По данным Интерпола, за последние годы аналогичным образом пропадали дорогие яхты в Италии, Греции и Хорватии.

Происшествия,Интерпол,
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