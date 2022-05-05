В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
1 час назад

В Мордовии школьницу придавило деревом на детской площадке

Газета.Ru

13-летняя девочка была госпитализирована в отделение реанимации с многочисленными травмами, после падения на нее дерева на детской площадке в мордовском поселке Зеленая роща, сообщается на сайте СУ СК РФ по республике Мордовия.

В Мордовии девочку придавило деревом на детской площадке
Фото: ТАССТАСС

Школьница качалась на качелях во дворе одного из жилых домов. Во время сильного порыва ветра, сломалось дерево, которое росло на детской площадке. Девочка получила серьезные травмы, в тяжелом состоянии она была доставлена в одну из местных больниц. Ребенок находится в отделении реанимации.

«По факту травмирования на детской площадке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», — сообщается на сайте регионального СК.

Следователям предстоит выяснить, по чьей вине произошел инцидент. Опрашиваются свидетели происшествия, устанавливается круг лиц, ответственный за состояние детской площадки.

Ранее сообщалось о том, что школьница из Москвы попала в больницу после того, как случайно склеила ресницы суперклеем.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители