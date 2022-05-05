В Мордовии девочку придавило деревом на детской площадке

13-летняя девочка была госпитализирована в отделение реанимации с многочисленными травмами, после падения на нее дерева на детской площадке в мордовском поселке Зеленая роща, сообщается на сайте СУ СК РФ по республике Мордовия.

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Школьница качалась на качелях во дворе одного из жилых домов. Во время сильного порыва ветра, сломалось дерево, которое росло на детской площадке. Девочка получила серьезные травмы, в тяжелом состоянии она была доставлена в одну из местных больниц. Ребенок находится в отделении реанимации.

«По факту травмирования на детской площадке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», — сообщается на сайте регионального СК.

Следователям предстоит выяснить, по чьей вине произошел инцидент. Опрашиваются свидетели происшествия, устанавливается круг лиц, ответственный за состояние детской площадки.