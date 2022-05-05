В Мордовии девочку придавило деревом на детской площадке

13-летняя девочка была госпитализирована в отделение реанимации с многочисленными травмами, после падения на нее дерева на детской площадке в мордовском поселке Зеленая роща, сообщается на сайте СУ СК РФ по республике Мордовия.
Школьница качалась на качелях во дворе одного из жилых домов. Во время сильного порыва ветра, сломалось дерево, которое росло на детской площадке. Девочка получила серьезные травмы, в тяжелом состоянии она была доставлена в одну из местных больниц. Ребенок находится в отделении реанимации.
«По факту травмирования на детской площадке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», — сообщается на сайте регионального СК.
Следователям предстоит выяснить, по чьей вине произошел инцидент. Опрашиваются свидетели происшествия, устанавливается круг лиц, ответственный за состояние детской площадки.
Ранее сообщалось о том, что школьница из Москвы попала в больницу после того, как случайно склеила ресницы суперклеем.