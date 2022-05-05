Тело известного художника пять дней пролежало в московской квартире

По словам источника, знакомого с ситуацией, 4 мая в правоохранительные органы обратился член Московского союза художников, который заявил, что его сосед Александр Хомко несколько дней не отвечает на звонки. В результате была вскрыта квартира художника на ул. Трубная.

Напомним, Александр Хомко родился в 1945 году в подмосковном Ногинске. Он был участником многих международных выставок, а также провел более 12 персональных в городах России и за рубежом. Он занимался оформлением парка «Кузьминки» к Олимпиаде 1980 года, а также в 1984 году оформлял сад Эрмитажа ко Дню города, а в 1996 году выставку «Весна в Кремле-96», за которую получил диплом Службы безопасности президента. Его последние персональные выставки прошли в Москве в 2010 году.