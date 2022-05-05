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1 час назад

В центре Москвы обокрали известного блогера

Мослентаиещё 4

Неизвестные обокрали квартиру блогера Некоглая в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В центре Москвы обокрали квартиру известного блогера
Фото: соцсетисоцсети

По данным канала, из сейфа в квартире на Смоленском бульваре воры вынесли 50 тысяч долларов (3 471 000 рублей). С заявлением в полицию обратился менеджер молодого человека. Сам блогер сейчас находится в Дагестане.

В личном Telegram-канале Некоглай опубликовал снимки квартиры, сделанные после прихода полиции. На фотографиях изображен белый шкаф, измазанный чем-то красным, с сейфом внутри.

«И это не кровь. Это пыльца-мазок, чтобы снимать отпечатки», — объяснил популярный стример.

Блогер назвал «молодцами» тех, кто не поверил в пропажу денег. Он написал, что в современном мире не следует никому доверять, и добавил, что по приезде в Москву его ждут судебные разбирательства и разговоры с полицией.

Ранее в Москве курьер забрал заказ почти на два миллиона рублей и сбежал, перестав выходить на связь.

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