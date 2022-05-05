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35 минут назад

В Красноярском крае из-за сообщений о минировании эвакуируют суды, школы и детсады

ТАСС

Школы, детские сады и районные суды в Красноярске и крае получили по электронной почте анонимные сообщения о минировании, проводится эвакуация, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

В Красноярском крае из-за угрозы минирования эвакуируют школы и детсады
Фото: ТАССТАСС

"Поступают на электронные почты [сообщения о минировании]. Получили их суды, школы, сады", - сказал собеседник агентства.

Информацию подтвердили ТАСС в арбитражном суде региона, уточнив, что здание суда эвакуировано. Как позднее сообщили журналистам в пресс-службе Красноярского краевого суда, в городе были эвакуированы шесть судов: помимо краевого, сообщения поступили в Железнодорожный, Свердловский, Ленинский, Советский и арбитражный суды.

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