В Красноярском крае из-за угрозы минирования эвакуируют школы и детсады

Школы, детские сады и районные суды в Красноярске и крае получили по электронной почте анонимные сообщения о минировании, проводится эвакуация, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

"Поступают на электронные почты [сообщения о минировании]. Получили их суды, школы, сады", - сказал собеседник агентства.

Информацию подтвердили ТАСС в арбитражном суде региона, уточнив, что здание суда эвакуировано. Как позднее сообщили журналистам в пресс-службе Красноярского краевого суда, в городе были эвакуированы шесть судов: помимо краевого, сообщения поступили в Железнодорожный, Свердловский, Ленинский, Советский и арбитражный суды.