На Урале арестованы четверо подозреваемых в сожжении человека

Уголовное дело возбудили в отношении четырех жителей Свердловской области , которые арестованы по обвинению в похищении мужчины и сожжения его в машине в лесу, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Следственным отделом по городу Верхняя Пышма СК России по Свердловской области четырем местным жителям 1994-1997 годов рождения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с похищением человека") и п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 20 апреля четверо обвиняемых, действуя по договоренности, у одного из домов в Верхней Пышме избили мужчину 1978 года рождения, отца одного из напавших (молодого человека 1996 года рождения). После того как избитый потерял сознание, сообщники поместили его в багажник машины и скрылись на ней с места происшествия. Двое из нападавших вывезли его в лесной массив. Там они облили горючей жидкостью автомобиль с находившемся в багажнике мужчиной и подожгли. Тело похищенного в обугленном состоянии было обнаружено 28 апреля в сгоревшей машине в ходе следственно-оперативных мероприятий.