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1 час назад

На Урале арестовали четырех человек по обвинению в похищении и сожжении мужчины

ТАССиещё 5

Уголовное дело возбудили в отношении четырех жителей Свердловской области, которые арестованы по обвинению в похищении мужчины и сожжения его в машине в лесу, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК по региону.

На Урале арестованы четверо подозреваемых в сожжении человека
Фото: ТАССТАСС

"Следственным отделом по городу Верхняя Пышма СК России по Свердловской области четырем местным жителям 1994-1997 годов рождения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с похищением человека") и п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни")", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что за совершение наиболее тяжкого из этих преступлений предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В отношении всех четырех обвиняемых судом по ходатайству следователя СК избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, утром 20 апреля четверо обвиняемых, действуя по договоренности, у одного из домов в Верхней Пышме избили мужчину 1978 года рождения, отца одного из напавших (молодого человека 1996 года рождения). После того как избитый потерял сознание, сообщники поместили его в багажник машины и скрылись на ней с места происшествия. Двое из нападавших вывезли его в лесной массив. Там они облили горючей жидкостью автомобиль с находившемся в багажнике мужчиной и подожгли. Тело похищенного в обугленном состоянии было обнаружено 28 апреля в сгоревшей машине в ходе следственно-оперативных мероприятий.

Происшествия,Следственный комитет,
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