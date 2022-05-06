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46 минут назад

Суд заочно арестовал Невзорова за дезинформацию о ВС РФ

Москва24иещё 3

Басманный суд Москвы зачоно арестовал журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом в РФ) за публикацию дезинформации о вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд заочно арестовал Невзорова
Фото: ТАССТАСС

Журналиста обвиняют по части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации").

Ранее МВД РФ объявило Невзорова (признан иноагентом в России) в розыск. До этого следователи возбудили против него уголовное дело за фейки о действиях Вооруженных сил РФ во время специальной операции на Украине.

Невзорова объявили в розыск

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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