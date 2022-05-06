Суд заочно арестовал Невзорова

Басманный суд Москвы зачоно арестовал журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом в РФ) за публикацию дезинформации о вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Фото: ТАСС ТАСС

Журналиста обвиняют по части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации").

Ранее МВД РФ объявило Невзорова (признан иноагентом в России) в розыск. До этого следователи возбудили против него уголовное дело за фейки о действиях Вооруженных сил РФ во время специальной операции на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.