Рэпер The Kidd Creole приговорен к 16 годам заключения за убийство

Рэпер The Kidd Creole приговорен к 16 годам тюремного заключения за нанесение смертельных ножевых ранений бездомному мужчине. Об этом сообщает Deadline.

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Судья вынес такой вердикт в соответствии с показаниями свидетелей и обнаруженными уликами. Как утверждается, правоохранительные органы постановили, что действия The Kidd Creole (настоящее имя — Август Дарнелл) не были самообороной.

«Жизнь есть жизнь, независимо от того, является ли человек бездомным или генеральным директором», — сказали в суде.

Ранее сообщалось, что музыкант признан виновным в непредумышленном убийстве первой степени за нанесение смертельных ножевых ранений бездомному. Обвинения в убийстве рэперу предъявили еще в 2017 году. Расследование длилось несколько лет, после чего суду удалось установить все детали происшествия.