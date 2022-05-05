Трех воров в законе расстреляли в Сухуми

Гособвинение озвучило мотив тройного убийства в Абхазии, которое произошло в ноябре 2019 года. По версии следствия, целью расстрела криминальных авторитетов Астамура Шамбы и Алхаса Авидзбы были раздел сфер влияния и месть сухумского клана. Об этом сообщает информационное агентство «Прайм крайм».

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Согласно обзорной справке МВД о криминогенной обстановке в Абхазии и отношениях между криминальными авторитетами в ноябре 2019 года, которую зачитал прокурор на последнем заседании суда, сухумский и гудаутский кланы находились в давнем противостоянии. Наиболее оперативно значимой версией называется «месть сухумского клана, который не мог смириться с потерей влияния.

Согласно справке, на момент убийства Авидзбы и Шамбы в республике доминировал гудаутский клан, возглавляемый Раулем Барцба по прозвищу Пыза. Шамба и Авидзба были его «приближенными сподвижниками». Они получили контроль над всеми коммерческими и иными структурами в Абхазии несколько лет назад, «используя методы физического воздействия в отношении своих противников в преступной среде». Тогда «воровской общак перешел на их сторону». После этого между кланами неоднократно возникали конфликты.

«Все вышеуказанные конфликты имели одно основание — раздел сфер влияния, подпитка в воровской общак преступным путем, получением денежных средств с коммерческих структур, индивидуальных предпринимателей, государственных организаций», — говорится в справке.