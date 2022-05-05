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24 минуты назад

РПЦ возмутились скандальным номером Киркорова. Видео

Александр Кузьмин

Движение «Царьград» потребовало возбудить уголовное дело в отношении певца Филиппа Киркорова из-за его танца на опрокинутом кресте в рамках юбилейного концерта. Фрагмент концерта появился в telegram-канале «Daily storm».

«Крест - символ распятия Христа, являющийся одним из основных символов и объектов почитания в Православии, - в указанном эпизоде публично продемонстрирован поваленным набок, а Киркоров долгое время попирает его ногами в окружении преклоняющихся перед ним людей», - гласит текст обращения «Царьграда» к генеральному прокурору России Игорю Краснову.

Ранее в РПЦ возмутились скандальным номером Киркорова. В частности высказался председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата и журналист Владимир Легойда.

«Певцу и его команде правда непонятно, как такой номер будет воспринят теми, для кого крест является важнейшим священным символом? – задался вопросом Владимир.

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