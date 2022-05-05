«Крест - символ распятия Христа, являющийся одним из основных символов и объектов почитания в Православии, - в указанном эпизоде публично продемонстрирован поваленным набок, а Киркоров долгое время попирает его ногами в окружении преклоняющихся перед ним людей», - гласит текст обращения «Царьграда» к генеральному прокурору России Игорю Краснову.