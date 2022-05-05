Движение «Царьград» потребовало возбудить уголовное дело в отношении певца Филиппа Киркорова из-за его танца на опрокинутом кресте в рамках юбилейного концерта. Фрагмент концерта появился в telegram-канале «Daily storm».
«Крест - символ распятия Христа, являющийся одним из основных символов и объектов почитания в Православии, - в указанном эпизоде публично продемонстрирован поваленным набок, а Киркоров долгое время попирает его ногами в окружении преклоняющихся перед ним людей», - гласит текст обращения «Царьграда» к генеральному прокурору России Игорю Краснову.
Ранее в РПЦ возмутились скандальным номером Киркорова. В частности высказался председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата и журналист Владимир Легойда.
«Певцу и его команде правда непонятно, как такой номер будет воспринят теми, для кого крест является важнейшим священным символом? – задался вопросом Владимир.