Сообщается, что живодер приманил рыбкой двух бездомных животных к краю пирса, после чего пнул одного из них в море. О мотивах поступка мужчины неизвестно. Стоит отметить, что мужчине теперь грозит до 10 лет заключения - в Греции очень строгий закон о защите животных. Грека арестовали и предъявили обвинения в жестоком обращении. Помимо срока возможен штраф в 50 тысяч евро. Кот отделался испугом.