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52 минуты назад

Мужчина столкнул кота в море в Греции. Видео

Александр Кузьмин

Мужчине, который столкнул бездомного кота в море грозит до 10 лет греческой тюрьмы. Видео инцидента появилось в telegram-канале «Лента дна».

Сообщается, что живодер приманил рыбкой двух бездомных животных к краю пирса, после чего пнул одного из них в море. О мотивах поступка мужчины неизвестно. Стоит отметить, что мужчине теперь грозит до 10 лет заключения - в Греции очень строгий закон о защите животных. Грека арестовали и предъявили обвинения в жестоком обращении. Помимо срока возможен штраф в 50 тысяч евро. Кот отделался испугом.

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