На Камчатке эвакуировали 22 школы, ГЭС и аэропорт

Все школы в Петропавловске-Камчатском, Мутновскую ГЭС и аэропорт эвакуировали из-за информации о минировании. Об этом сообщили ТАСС в мэрии Петропавловск-Камчатского городского округа.
"В ЕДДС поступила информация о том, что в ПКГО заминированы 22 из 35 школ", - отметили в мэрии. Также сообщения об угрозе взрыва получили мэрия, пенсионный фонд, аэропорт, административное контрольное управление и верхняя Мутновская ГЭС.
На Камчатке школы эвакуируют уже более 20 раз с начала января. Последнее сообщение о минировании зданий поступало 4 мая.