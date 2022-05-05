На Камчатке эвакуировали 22 школы, ГЭС и аэропорт

"В ЕДДС поступила информация о том, что в ПКГО заминированы 22 из 35 школ", - отметили в мэрии. Также сообщения об угрозе взрыва получили мэрия, пенсионный фонд, аэропорт, административное контрольное управление и верхняя Мутновская ГЭС.