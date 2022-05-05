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40 минут назад

На Камчатке эвакуировали 22 школы, ГЭС и аэропорт

ТАСС

Все школы в Петропавловске-Камчатском, Мутновскую ГЭС и аэропорт эвакуировали из-за информации о минировании. Об этом сообщили ТАСС в мэрии Петропавловск-Камчатского городского округа.

На Камчатке эвакуировали 22 школы, ГЭС и аэропорт
Фото: ТАССТАСС

"В ЕДДС поступила информация о том, что в ПКГО заминированы 22 из 35 школ", - отметили в мэрии. Также сообщения об угрозе взрыва получили мэрия, пенсионный фонд, аэропорт, административное контрольное управление и верхняя Мутновская ГЭС.

На Камчатке школы эвакуируют уже более 20 раз с начала января. Последнее сообщение о минировании зданий поступало 4 мая.

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