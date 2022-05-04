ВСУ обстреляли колонну беженцев в Харьковской области

Вооруженные силы Украины обстреляли колонну беженцев, следовавшую из Волчанска в Харьков, есть погибшие и раненые. Об этом очевидец рассказал РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, украинские силы открыли огонь по колонне из десятков машин, следовавших на подконтрольную Киеву территорию в районе поселка Старый Салтов. Стрельба велась со стороны украинского блокпоста.

«На моих глазах умерла одна бабушка, умерла моя подруга — прямое попадание через лобовое стекло в голову», — рассказал собеседник агентства.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрел Макеевки со стороны украинских военных. Сообщалось об одном погибшем и 11 пострадавших.