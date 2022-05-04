42 грузовика сгорели на стоянке в Твери

В Твери на стоянке сгорели 42 грузовых автомобиля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

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Пожар произошел на автостоянке в Заволжском районе Твери в деревне Старая Константиновка. В результате происшествия повреждения получили 42 грузовика.

В полиции подозревают, что причиной пожара стал поджог, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Прокуратура Заволжского района Твери взяла расследование дела на контроль.