42 грузовика сгорели на стоянке в Твери

В Твери на стоянке сгорели 42 грузовых автомобиля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
Пожар произошел на автостоянке в Заволжском районе Твери в деревне Старая Константиновка. В результате происшествия повреждения получили 42 грузовика.
В полиции подозревают, что причиной пожара стал поджог, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
Прокуратура Заволжского района Твери взяла расследование дела на контроль.
4 мая неизвестные попытались поджечь здание военкомата в Нижневартовске. Злоумышленники кинули в здание две бутылки с горючей смесью. Одна погасла сразу, от второй загорелась деревянная обшивка военкомата. Пожар быстро потушили, пострадавших нет.