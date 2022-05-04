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18 минут назад

Группа туристов из Ирака пропала в Москве

Мослентаиещё 1

В Москве пропали 38 туристов из Ирака. Об этом в среду, 4 мая, сообщает Telegram-канал Baza. В пресс-службе МВД России по Москве «Мосленте» сказали, что официальной информации о данном инциденте на момент публикации материала в ведомство не поступало.

Группа туристов из Ирака пропала в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации канала, с заявлением в полицию обратилась сотрудница туристической компании. По ее словам, семьи из Ирака прилетели в Москву, как туристы. В программе посещения было несколько экскурсий. При этом личные документы туристов должны были оставаться у гида.

Baza сообщает, что уже на следующий день после прилета иракцы остались в отеле и не поехали на экскурсии, сославшись на усталость. Позже всеми доступными способами они пытались заполучить свои документы, но не смогли и покинули гостиницу без них. В турфирме подозревают, что истинной целью визита туристов была попытка получить статус беженцев и остаться в России.

Ранее мужчина сдал в ломбард многомиллионные драгоценности своей подруги и пропал.

Происшествия,МВД России,
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