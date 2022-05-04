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38 минут назад

Мужчина сутки провел в лодке между льдинами и попал на видео

Александр Кузьмин

В Киренском районе Иркутской области мужчина сутки провел в лодке, застряв между двумя льдинами в ледоход. Снятые очевидцами кадры опубликованы в Telegram-канале Babr Mash, посвященный жизни в российском регионе.

«40-летнему жителю Кривой Луки приспичило поплавать именно в ледоход. 3 мая он спустил на воду судно — лодку "Казанку" — и направился покорять стихию. Скоро его заметили односельчане — он вычерпывал воду из "корабля", плотно зажатого двумя льдинами», – сообщает канал.

На помощь лодочнику вылетел вертолет МЧС Ми-8 из Керенска. Но из-за оценив ситуацию, спасатели решили добраться до него на аэролодке. Утром 4 мая мужчину передали медикам в удовлетворительном состоянии.

Происшествия,Видео,
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