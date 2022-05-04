Мужчина сутки провел в лодке между льдинами и попал на видео

«40-летнему жителю Кривой Луки приспичило поплавать именно в ледоход. 3 мая он спустил на воду судно — лодку "Казанку" — и направился покорять стихию. Скоро его заметили односельчане — он вычерпывал воду из "корабля", плотно зажатого двумя льдинами», – сообщает канал.