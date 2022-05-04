В квартире в центре Москвы нашли тело 15-летней школьницы. Девочка умерла от передозировки наркотиков, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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По данным источника, старшеклассница находилась в квартире с 16-летним другом. Мальчика госпитализировали с отравлением запрещенными веществами. Он рассказал, что погибшая также употребляла наркотики.

На месте происшествия обнаружили четыре пластиковые бутылки с жидкостью, корпус от шариковой ручки, банковские карты и телефоны. Правоохранители устанавливают подробности случившегося.