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36 минут назад

В Москве школьница умерла от передозировки наркотиков

Мослента

В квартире в центре Москвы нашли тело 15-летней школьницы. Девочка умерла от передозировки наркотиков, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В квартире в центре Москвы нашли тело 15-летней школьницы
Фото: ТАССТАСС

По данным источника, старшеклассница находилась в квартире с 16-летним другом. Мальчика госпитализировали с отравлением запрещенными веществами. Он рассказал, что погибшая также употребляла наркотики.

Двое детей выпали из окна 6 этажа в Ногинске

На месте происшествия обнаружили четыре пластиковые бутылки с жидкостью, корпус от шариковой ручки, банковские карты и телефоны. Правоохранители устанавливают подробности случившегося.

Ранее в Москве 14-летняя школьница после употребления алкоголя выпала из окна 22-го этажа. Девочка осталась жива, у нее диагностировали многочисленные травмы.

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