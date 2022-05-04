В России подросток умер от вдоха неизвестного вещества из баллончика

Следственное управление СК РФ по Новосибирской области начало проверку после смерти 14-летнего мальчика из-за отравления неизвестным веществом из баллончика. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как установило следствие, 30 апреля 2022 года 14-летний подросток в компании двух друзей гулял в одном из дворов Кировского района Новосибирска. Мальчик вдохнул пары из газового баллончика, после чего ему стало плохо. Скорая помощь, прибывшая по вызову, констатировала смерть.