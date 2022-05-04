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49 минут назад

В Новосибирске 14-летний подросток умер, вдохнув неизвестное вещество из баллончика

Газета.Ru

Следственное управление СК РФ по Новосибирской области начало проверку после смерти 14-летнего мальчика из-за отравления неизвестным веществом из баллончика. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В России подросток умер от вдоха неизвестного вещества из баллончика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как установило следствие, 30 апреля 2022 года 14-летний подросток в компании двух друзей гулял в одном из дворов Кировского района Новосибирска. Мальчик вдохнул пары из газового баллончика, после чего ему стало плохо. Скорая помощь, прибывшая по вызову, констатировала смерть.

Сейчас следствие выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в московском колледже студент умер от отравления лекарством.

Происшествия,Следственный комитет,
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