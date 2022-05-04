В России подросток умер от вдоха неизвестного вещества из баллончика

Следственное управление СК РФ по Новосибирской области начало проверку после смерти 14-летнего мальчика из-за отравления неизвестным веществом из баллончика. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Как установило следствие, 30 апреля 2022 года 14-летний подросток в компании двух друзей гулял в одном из дворов Кировского района Новосибирска. Мальчик вдохнул пары из газового баллончика, после чего ему стало плохо. Скорая помощь, прибывшая по вызову, констатировала смерть.
Сейчас следствие выясняет обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в московском колледже студент умер от отравления лекарством.