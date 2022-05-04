Цистерна с растворителем загорелась в Нижегородской области

В промзоне Дзержинска Нижегородской области загорелась цистерна с растворителем. Пожару присвоен третий ранг сложности, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным ведомства, сегодня поступило сообщение о пожаре по адресу Автозаводское шоссе, возле дома №65, железнодорожная станция Игумново.

«Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу №3. Происходит горение железнодорожной цистерны с растворителем на открытой территории», - отмечается в заявлении на сайте ведомства.

По предварительной информации, пострадавших нет.

В пресс-службе администрации Дзержинска уточнили, что «возгорание произошло не на предприятии, хлопка и взрыва не было», угрозы жителям нет, пишет «Интерфакс».

На кадрах, приведенных РИА Новости, видно, что над местом возгорания поднимаются клубы черного дыма.