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52 минуты назад

Цистерна с растворителем загорелась в Нижегородской области

Алиса Селезнёва

В промзоне Дзержинска Нижегородской области загорелась цистерна с растворителем. Пожару присвоен третий ранг сложности, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Цистерна с растворителем загорелась в Нижегородской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, сегодня поступило сообщение о пожаре по адресу Автозаводское шоссе, возле дома №65, железнодорожная станция Игумново.

«Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу №3. Происходит горение железнодорожной цистерны с растворителем на открытой территории», - отмечается в заявлении на сайте ведомства.

По предварительной информации, пострадавших нет.

В пресс-службе администрации Дзержинска уточнили, что «возгорание произошло не на предприятии, хлопка и взрыва не было», угрозы жителям нет, пишет «Интерфакс».

На кадрах, приведенных РИА Новости, видно, что над местом возгорания поднимаются клубы черного дыма.

Ранее в результате возгорания на пороховом заводе в Перми погибли три человека. Пожар произошел 1 мая на производственном участке №12. Завод выпускает большой спектр военной продукции. В частности, изготавливает заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч».

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