«04 мая 2022 г. в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: Нижегородская область, г.о. г. Дзержинск, Автозаводское шоссе, у д. 65, железнодорожная станция Игумново. Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу №3. Происходит горение железнодорожной цистерны с растворителем на открытой территории», – говорится в сообщении ГУ МЧС России по Нижегородской области.