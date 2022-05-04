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44 минуты назад

Опубликовано видео пожара в промзоне Дзержинска

Александр Кузьмин

В промзоне города Дзержинска Нижегородской области произошел пожар. Там горит цистерна с растворителями. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, распоряжении которого оказались кадры с места происшествия. По предварительным данным, никто не пострадал.

«04 мая 2022 г. в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: Нижегородская область, г.о. г. Дзержинск, Автозаводское шоссе, у д. 65, железнодорожная станция Игумново. Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу №3. Происходит горение железнодорожной цистерны с растворителем на открытой территории», – говорится в сообщении ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Происшествия,Пожары,Видео,МЧС России,
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