Житель Перми убил, расчленил и спрятал под пол свою знакомую

В Перми задержали 35-летнего подозреваемого в убийстве 43-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

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Инцидент произошел в ночь на 11 марта 2022 года в одной из квартир жилого дома по улице Одоевского. Там предполагаемый злоумышленник вместе с приятельницей выпивали у знакомого пенсионера, который в это время спал в соседней комнате.

Между собутыльниками произошел конфликт — подозреваемый ударил женщину ногой по голове. От полученной травмы она скончалась на месте происшествия. После этого, чтобы скрыть совершенное преступление, мужчина расчленил тело подруги в ванной комнате и бросил останки в подпол. Их обнаружили только 1 мая во время ремонта.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.