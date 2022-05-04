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44 минуты назад

Житель Перми убил и расчленил знакомую, а после спрятал останки в подполе

Газета.Ruиещё 2

В Перми задержали 35-летнего подозреваемого в убийстве 43-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Житель Перми убил, расчленил и спрятал под пол свою знакомую
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в ночь на 11 марта 2022 года в одной из квартир жилого дома по улице Одоевского. Там предполагаемый злоумышленник вместе с приятельницей выпивали у знакомого пенсионера, который в это время спал в соседней комнате.

Между собутыльниками произошел конфликт — подозреваемый ударил женщину ногой по голове. От полученной травмы она скончалась на месте происшествия. После этого, чтобы скрыть совершенное преступление, мужчина расчленил тело подруги в ванной комнате и бросил останки в подпол. Их обнаружили только 1 мая во время ремонта.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области задержали главного подозреваемого в убийстве 31-летней сотрудницы полиции Эльвиры Муфазаловой.

Происшествия,Следственный комитет,
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